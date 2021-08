Wie könne Merkel „nach 16 Jahren Kanzlerschaft offene Fragen darüber haben, was in diesen 20 Jahren passiert ist in Afghanistan?", fragt Yasmine M'Barek, Zeit Online.

3 min 3 min 26.08.2021 26.08.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.08.2023 Video herunterladen