Polizei: "Besonnenheit" nach Attacke

Man dürfe mit der Diskussion um Sicherheit an Bahnsteigen keine "Nachahmungstäter provozieren", so Polizeihauptkommissar Jörg Radek nach der tödlichen Attacke in Frankfurt am Main.

