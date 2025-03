"Rassistische Diskriminierung weit verbreitet"

20.03.2025 | 05:30 |

Fast die Hälfte aller Menschen in Deutschland, die sich ethnischen oder religiösen Minderheiten zugehörig fühlen, erlebt regelmäßig rassistische Diskriminierung. "Rassistische Diskriminierung ist in der Gesellschaft weit verbreitet", so Cihan Sinanoğlu (DeZIM-Institut).