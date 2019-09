Haseloff: "Keiner möchte die DDR zurück"

Es geht darum, den Osten transparenter zu machen.

Nachholbedarf bei der Deutschen Einheit sieht Haseloff unter anderem bei Löhnen und Steuern. So müsse rechtlich nachgebessert werden, um etwa zu verhindern, dass westdeutsche Unternehmen ausschließlich in Westdeutschland Gewerbesteuer zahlten, selbst wenn sie auch in Ostdeutschland aktiv seien. Außerdem seien Ostdeutsche in der Deutschen Öffentlichkeit unterrepräsentiert. Das gelte für Regierungs- und Staatsämter, aber auch für die Literatur und andere Medien. "Es geht darum, den Osten transparenter zu machen", betonte der CDU-Politiker.



Obwohl viele Menschen in Ostdeutschland die Wiedervereinigung 30 Jahre nach dem Mauerfall kritisch bewerteten, sei die Mehrheit mit ihrer persönlichen Situation zufrieden. "Keiner möchte die DDR zurück", sagte der Ministerpräsident. "Wir wollten die Deutsche Einheit, wir sind mit wehenden Fahnen dort reinmarschiert". Nun müsse Deutschland trotz aller internationaler Probleme auch darauf achten, den inneren Zusammenhalt zu stärken. Am Mittwoch stellt die Bundesregierung ihren jährlichen Bericht zum Stand der Deutschen Einheit vor.