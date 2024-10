"Der Respekt für die Helfenden geht zurück"

28.10.2024 | 05:30 |

Der Krieg im Nahen Osten und in der Ukraine stehen im Zentrum des Treffens der Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung in Genf. "Der Respekt für die Helfenden und die Zivilbevölkerung geht zurück", so Christof Johnen vom DRK.