"Es kommt sehr viel Schnee dazu"

Viel Neuschnee und stürmischer Wind in den Höhenlagen und milde Temperaturen mit Regen in niedrigen Lagen erhöhen die Lawinengefahr, so der Leiter des Lawinenwarndienstes Tirol Rudi Mair.