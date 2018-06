Nach IOC-Beschluss: Kreml bleibt cool

Indes machen sich Russlands Biathleten Hoffnungen, zu den Auserwählten zu zählen, die bei Olympia unter neutraler Flagge und dem Länderkürzel OAR (Olympic Athlet of Russia) starten dürfen.



Das Team von Ricco Groß trainiert häufig in Ruhpolding und wird in einem Sonderprogramm oft auf Doping getestet. "Ich habe versucht, alles Menschenmögliche zu machen. Unsere Trainingslager im Sommer haben wir zu 80, 90 Prozent in Mitteleuropa abgehalten, um der Forderung der IBU, der WADA und des IOC nachzukommen", sagte der aus Thüringen stammende russische Nationaltrainer im ZDF.