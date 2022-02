Russland-Ukraine: „Ort für Verhandlungen“

In Russland würde berichtet, Putin wolle die Gespräche in Minsk führen, Selenskyj in Warschau, so Anna Feist, ZDF-Korrespondentin in Moskau.

Videolänge: 3 min Datum: 26.02.2022 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.02.2024 Video herunterladen