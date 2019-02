Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Saarland-Wahl: Die kleinen Parteien

Im Wahljahr 2017 macht das Saarland den Anfang. Am 26. März wird im kleinsten Flächenland gewählt. In den Umfragen liegt die CDU vorne, die SPD hat aufgeholt. Und was ist mit den kleinen Parteien?