Sanierungsprogramm der Bahn

von Hansjürgen Piel 18.09.2024 | 05:30 |

Mangelnde Pünktlichkeit, dazu rote Zahlen in fast allen Bereichen – jetzt will der Bahnvorstand gegensteuern. Mit dem Programm „S3“ will die Bahn in drei Jahren profitabel und pünktlich sein.