Am 19. Mai 2001 jubelt der FC Schalke 04 über den ersten Meistertitel seit 43 Jahren. Dann tritt Bayern Münchens Patrik Anderson in Hamburg zu einem Freistoß an und schickt die Königsblauen in ein Tal der Tränen.

Beitragslänge: 1 min Datum: 19.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.05.2020