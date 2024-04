Scholz-Besuch in China: "Viele Themen"

15.04.2024 | 05:30 |

Der Kanzler müsse in China klarmachen, dass es "einen Kurs verfolgt, den wir als Europäer nicht akzeptieren können", so der Europaabgeordnete Reinhard Bütikofer (Bü'90/Grüne). In der EU sei jetzt "mehr Geschlossenheit möglich".