Scholz trifft Xi Jinping: "Dilemma"

16.04.2024 | 05:30 |

"China steht in fast allen Punkten Deutschland entgegen", so ZDF-Hauptstadtkorrespondentin Diana Zimmermann in Peking. Wie die Rolle Chinas in Zukunft aussehen könne, "wollte Scholz mit Xi Jinping vor allen Dingen in Bezug auf Russland besprechen".