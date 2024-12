Scholz stellt Antrag auf Vertrauensfrage

von Anne Herzlieb 11.12.2024 | 05:30 |

Heute will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Antrag für die Vertrauensfrage stellen. Der Bundestag soll darüber am 16. Dezember abstimmen. In der Geschichte der Bundesrepublik wurde die Vertrauensfrage bisher fünf Mal gestellt.