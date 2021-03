"Es soll bis jetzt, so teilte die Polizei am Abend mit, mindestens zehn Tote gegeben haben", sagt ZDF-Korrespondentin Ines Trams in Washington zur Schießerei in Boulder im Bundesstaat Colorado.

