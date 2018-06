Schweinsteiger: Der Mann mit den Streichhölzern

Dass Schweinsteiger im vergangenen Sommer seine Nationalmannschafts-Karriere beendet hatte, war offensichtlich noch nicht bei allen in Chicago angekommen. Doch sie werden in der Millionen-Metropole am Michigan-See genug Zeit haben, alles Wissenswerte über den Deutschen in Erfahrung zu bringen. Schweinsteiger hat einen Vertrag bis zum Saisonende – mit der Option für ein weiteres Jahr. Er ist neben Andrea Pirlo (New York City FC) und Kaka (Orlando) der prominenteste Profi der MLS. Doch im Gegensatz zu den anderen beiden ist Schweinsteiger auch aktueller Weltmeister.