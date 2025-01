Schwerdtner: "Gegen Waffenlieferungen"

22.01.2025 | 05:30 |

Man setze auf "starken Einsatz von Diplomatie" und stehe auf "Seite der Opfer dieses Krieges, sowohl in der Ukraine als auch in Russland", so Ines Schwerdtner, Parteivorsitzende Die Linke.