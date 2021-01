Schwesig: "Wir brauchen mehr Impfstoff"

"Vor Ort läuft die Impfung gut", so Manuela Schwesig (SPD), Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, aber es fehle an Impfstoff. Man erhalte pro Woche nur so viele Dosen, wie eigentlich täglich benötigt würden.

