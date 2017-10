Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Satellit gegen Luftverschmutzung

1,7 Mio. Menschen sterben laut WHO jährlich an Luftverschmutzung. Die große Hoffnung vieler Klimaforscher: der neue Satellit "Sentinel 5P", den die ESA ins All schießt. Täglich soll er verlässliche Daten über die weltweite Luftverschmutzung sammeln.