Sepp Maier - Eine Fußball-Legende wird 75

Hoeneß reagierte prompt - in einer Nacht- und Nebelaktion ordnete der damalige Manager die Verlegung von einem Kreiskrankenhaus in eine Universitätsklinik an. "Der Uli hat mir das Leben gerettet", so Maier: "Ohne OP hätte ich den Montag nicht überlebt." Mit Fußball war danach Schluss. "Jo mei", sagt der Ur-Bayer, der in Metten/Niederbayern geboren wurde, "ich hatte in meiner Karriere auch sehr viel Glück." Maier blieb in über 17 Jahren mit tollkühnen Flugeinlagen im Strafraum, "meinem Wohnzimmer", von schweren Blessuren verschont. Aussetzen musste er nur ein einziges Mal, für drei Spiele, nach einer Innenbandverletzung in der Saison 1965/66: "Danach habe ich durchgespielt, 13 Jahre lang, 442-mal am Stück. Das ist bis heute Bundesligarekord."