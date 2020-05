Service: Coronakrise und Nachbarn

Kontaktsperre heißt Zuhause bleiben. Was bedeutet das im Umgang mit Nachbarn? Wieviel Lärm ist erlaubt? Was tun, wenn Nachbarn sich nicht an Regeln halten? Wir haben nachgefragt bei Alexander Bredereck, Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht.

Beitragslänge: 10 min Datum: 22.04.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.04.2021