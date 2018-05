Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Lieferdienste: Mausklick statt Supermarkt

Per Mausklick bestellen und bequem an die Haustür liefern lassen: Lieferdienste, wie Rewe, Kaufland und Amazon Fresh sind beliebt und ersparen den Gang in den Supermarkt. Wir machen den Preis- und Qualitätscheck.