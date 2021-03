Osterferien in Corona-Zeiten - das ist gerade nicht ganz so einfach. Wir haben Tipps und Ideen, wie auch an den Osterfeiertagen durch verschiedene Outdoor-Spiele die gute Laune erhalten bleibt.

3 min 3 min 26.03.2021 26.03.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 26.03.2022 Video herunterladen