An diesem Mittwoch wechseln sich Schauer und Gewitter ab bei 8 Grad im Norden und 14 Grad im Osten. In den Bergen und an den Küsten kann es zudem stürmisch werden.

2 min 2 min 05.05.2021 05.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.05.2022 Video herunterladen