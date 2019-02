Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - "Speakers Corner" in Neu-Delhi

Die größte Demokratie der Welt. Über eine Milliarden Menschen leben in Indien. Bei so vielen Menschen in einem Land - wie verschafft man sich da Gehör? In Neu-Delhi gibt es einen Platz des Protests - ganz in der Nähe des Parlaments. Bunt, schrill und …