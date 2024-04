Sport kompakt - Finalserien

von Meili Scheidemann | Martin Wolff 18.04.2024 | 05:30 |

Sowohl beim Volleyball als auch beim Eishockey geht es um die Meistertitel. Beide Berliner Teams liegen in den Playoffs in Rücklage. Alexander Zverev dagegen ist siegreich beim ATP-Turnier in München.