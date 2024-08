Flugshow: Duplantis zum Weltrekord

von K. Bräuer / N. König 06.08.2024 | 05:30 |

Der Schwede Armand Duplantis fliegt zu seinem nächsten Olympiasieg und zum nächsten Weltrekord. Im Stabhochsprung springt er in seiner ganz eigenen Liga. Nach Gold in Tokio nun auch Gold in Paris.