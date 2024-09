Star-Choreograph Demis Volpi in Hamburg

von Annette Yang 17.09.2024 | 05:30 |

An der Staatsoper in Hamburg hat Choreograph Demis Volpi sein neues Zuhause gefunden. Zuletzt leitete er das Ballett in Düsseldorf. Nun ist er Chef der Spitzen-Compagnie in der Stadt an der Elbe.