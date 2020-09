Wenn die Idee der Schutzzone in Syrien aufginge "wäre es ein Coup", so ZDF-Korrespondent Stefan Leifert. Wenn nicht, "wäre es ein weiterer Versuch in Syrien eine Rolle zu spielen."

