Schicksalsspiel für Steffi Jones

Bei den DFB-Frauen steckt der Wurm drin. Seit dem Olympiasieg 2016 und dem Amtsantritt von Bundestrainerin Jones will es nicht mehr laufen. Im Test gegen Frankreich am Freitag muss ein Sieg her.