"Wäre zufriedener, wenn es schneller ging"

In Deutschland sind inzwischen mehr als 500.000 Menschen geimpft worden. "Es kommt jetzt darauf an, die Menschen mit einem hohen Risiko für Erkrankungen durchzuimpfen", so der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, Thomas Mertens.

