Was sind die drängendsten Probleme für die Menschen? Beeinflusst Corona die Wahl? Soll die Regierung bleiben? Was denken die Menschen in Bitterfeld, Aschersleben und Gardelegen?

3 min 3 min 04.06.2021 04.06.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.06.2022 Video herunterladen