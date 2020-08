Unterschiedliche Gefühlswelten bei den beiden deutschen Tennis-Profis bei der Generalprobe der US Open. Während Jan-Lennard Struff in das Achtelfinale in New York einzog scheiterte Alexander Zverev im ersten Spiel.

