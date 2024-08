Schaper: "Sind auf Zuwanderung angewiesen"

20.08.2024 | 05:30 |

"Wir müssen lösungsorientiert darüber reden und aufhören, das so zu dämonisieren", so Susanne Schaper, Spitzenkandidatin der Linken in Sachsen über das Themenfeld Migration. "Wir brauchen eine ordentliche Integration."