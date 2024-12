"Eine Art Normalität in Damaskus"

12.12.2024 | 05:30 |

Nach dem Sturz des Assad-Regimes in Syrien öffnen in Damaskus wieder Schulen und Geschäfte. "Seit gestern ist in Damaskus eine Art Normalität eingekehrt", so ZDF-Korrespondentin Golineh Atai in Damaskus.