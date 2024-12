"USA haben Sorge vor Machtvakuum in Syrien"

09.12.2024 | 05:30 |

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad haben die USA Angriffe auf IS-Stellungen in Syrien ausgeführt. „Biden hat die Sorge, dass der IS das Machtvakuum nutzt, um sich neu aufzustellen“, so ZDF-Korrespondentin Claudia Bates.