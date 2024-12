"Das ist eine Zeitenwende für Syrien"

09.12.2024 | 05:30 |

Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt geht davon aus, dass nach dem Assad-Sturz viele Menschen zurück in ihre Heimat wollen. "Ich glaube, am Ende des Tages werden ganz viele Syrerinnen und Syrer, die hier sind, nach Syrien zurück gehen", so Hardt.