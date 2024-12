"Ein Schritt in die richtige Richtung"

11.12.2024

Mohammed al-Baschir, bisherige Regierungschef in der Rebellenhochburg Idlib übernimmt die Führung der Übergangsregierung in Syrien. „Die Syrer akzeptieren ihn bislang und ob er sich später ändert, wissen wir nicht“, so der Nahost-Experte Andreas Reinicke.