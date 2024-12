"Syrische Milizen rücken weiter vor"

13.12.2024 | 05:30 |

Nach dem Sturz des Assad-Regimes bleibt die Situation in kurdischen Gebieten im Nordosten des Landes weiter angespannt. "Syrische Milizen rücken mit Hilfe der türkischen Luftwaffe weiter in kurdische Gebiete vor", so ZDF-Reporterin Anna Feist.