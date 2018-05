Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Syrien-Konflikt: "Putin hat Wandel gebracht"

"Putin kann sich als Vermittler darstellen, an dem in Nahost gerade kein Weg vorbei zu gehen scheint", sagt Phoebe Gaa, ZDF-Korrespondentin in Moskau, zum Syrien-Gipfel mit den Staatschefs der Türkei und des Irans in Sotschi.