USA: "Kein Interesse an Destabilisierung"

13.12.2024 | 05:30 |

US-Außenminister Antony Blinken hat nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad vor neuen Konflikten in Syrien gewarnt. "Die USA haben kein Interesse an einer Destabilisierung im Nahen Osten", so ZDF-Korrespondent David Sauer.