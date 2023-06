Texas mit "Keep on Talking"

Die britische Popband Texas feiert mit dem neuen Album "The Very Best Of 1989-2023" ihre Hits der letzten drei Jahrzehnte sowie zwei brandneue Songs. Einen davon gab es im moma-Café: "Keep on talking".

