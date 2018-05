Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Katalonien: "Wie politischer Autounfall"

"Das Wahrscheinlichste ist, dass morgen Abend im Parlament die Unabhängigkeit erklärt wird. Dann würde wahrscheinlich die Zentralregierung in Madrid den Art. 155 aktivieren. Man würde die Kontrolle in Katalonien übernehmen. Was dann passiert, ist völlig …