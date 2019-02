Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Mögliches terroristisches Netzwerk in Spanien

Es könne sich bei der Explosion in Alcanar um die Explosion einer Bombenküche handeln, die bei den vermutlichen Terroristen zu Folgehandlungen – die Ereignisse in Barcelona und Cambrils - führte, so eine derzeit noch unbestätigte Hypothese des …