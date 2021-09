AfD: "Zwei Frauen auf der Landesliste"

"Wir haben kein Problem mit Frauen in der Politik", so Thomas de Jesus Fernandes, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der AfD, zur Frauenfrage in seiner Landtagsfraktion.

