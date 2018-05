Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - "Philippinische Truppen sind auf Häuserkampf nicht vorbereitet"

ZDF-Korrespondent Thomas Reichart beurteilt die Situation in Marawi auf den Philippinen. Mehr als 400.000 Menschen sind auf der Flucht vor dem IS. "Familien sind den Islamisten nur mit knapper Not entkommen."