Die deutsche Nationalmannschaft will im siebten Anlauf den ersten Sieg in der Nations League einfahren. Und das muss sie in der Ukraine auch, meint ZDF-Reporter Thomas Skulski. Denn: "Ungeschlagen sieglos steigt man in den meisten Ligen ab."

