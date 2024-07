CDU: Syrien-Urteil ist ein "gutes Urteil"

25.07.2024 | 05:30 |

"Es ist unzweifelhaft so, dass nicht für alle Menschen gleichermaßen beachtliche und individuelle Gefahren in Syrien bestehen", so Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion.