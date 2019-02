Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin - Randale in Schorndorf: "Zwei kleine Gruppen“

Es habe keinen "Ausnahmezustand" in seiner Stadt gegeben, sagt Matthias Klopfer, Oberbürgermeister von Schorndorf, über die Übergriffe. Es sei also nicht so, "wie es in den Medien gerade zu hören ist."