Die Politik in NRW will - nach mehreren trockenen Sommern - per Gesetz eine sichere Trinkwasserversorgung garantieren. Doch nun fürchten Mineralwasserunternehmen um ihre Existenz.

2 min 2 min 22.03.2021 22.03.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 22.03.2022 Video herunterladen